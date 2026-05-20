Elektrikli araçlarda yeni ÖTV oranları: 2026 ÖTV oranı ne kadar oldu? Elektrikli araçlar zamlandı mı?
Yeni ÖTV oranları araç alacakların gündemine gelmeye devam ediyor. Elektrikli araç almak isteyenler, değişen ÖTV oranlarını ve gelen zamları otomobil dünyasındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖTV oranının son olarak yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkartılması sonrası pek çok markada fiyat artışına gidildi. Otomotiv pazarı da bu vergi politikalarından nasibini aldı. Peki Yeni ÖTV oranları ne kadar oldu, elektrikli araçlar zamlandı mı? İşte detaylar...
Elektrikli araç segmentinde fiyat değişikliklerine neden olan en büyük etken yeniden belirlenen ÖTV oranları oldu. Pek çok marka, yüzde 25'e çıkan ÖTV oranını fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldı. Bu gelişme sonrası elektrikli araç almak isteyenler de ÖTV oranlarını ve gelen zamları yakından takip etmeye başladı. Togg, Tesla, BYD, Kia, Renault, Hyundai gibi markaların elektrikli modelleri, hem vergi politikalarındaki değişim hem de üretim maliyetleri nedeniyle fiyat artışlarından en çok etkilenen araçlar arasında yer aldı.
ÖTV artışı, özellikle elektrikli otomobil segmentinde fiyatları adeta yeniden yazdı. Elektrikli araçların ÖTV oranı %10'dan %25'e yükseldi.
ÖTV düzenlemesi, elektrikli araç fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Özellikle daha önce %10 ÖTV ile satılan modellerde oran %25’e çıkarıldı; bazı yüksek motor gücüne sahip araçlarda ise ÖTV oranı %75’e kadar yükseldi.
Özellikle 160 kW üzeri motor gücüne sahip araçlar, yeni vergi dilimleri nedeniyle daha yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.