Elazığ'da kiraladıkları tarlalara ektiler! Her şehirden talep yağıyor: 'Kazancımız böyle devam ederse seneye yine buradayız'

Her yıl farklı illerde kiraladıkları tarlalarda üretim yapan Siverekli aileler, bu yıl ilk defa geldikleri Elazığ'da yetiştirdikleri sebzelerin kalitesi ve veriminden memnun. Sebze hasadı için Elazığ'dan da mevsimlik işçi tutan aileler, üretime ve istihdama katkı sağlıyor.Sebze yetiştiricisi Süleyman Al, AA muhabirine, her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çeşitli illerde sebze yetiştirdiklerini, bu yıl ilk defa Elazığ'a geldiklerini söyledi.