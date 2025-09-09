Elazığ'da domates hasadı başladı! Türkiye'de 1. sırada: Hedef 100 bin ton rekolte

3

Vali Hatipoğlu, "Şahaplı köyünde, domates hasadında emek veren çiftçi kardeşlerimizle bir araya geldik. İlimiz, sanayi tipi domates üretiminde salçalık ve kurutmalık ürünlerle ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. İlimizin 2025 yılı domates üretim hedefi, 23 bin 587 dekar alanda 100 bin 352 ton üretimdir. Tüm çiftçilerimize bereketli üretim sezonu ve bol kazançlar diliyorum" dedi.