Elazığ'da domates hasadı başladı! Türkiye'de 1. sırada: Hedef 100 bin ton rekolte

Elazığ’da 2025 yılında 23 bin 587 dekarlık alanda tam 100 bin 352 ton domates üretimi hedefleniyor. Vali Numan Hatipoğlu, çiftçilerle bir araya gelerek, Elazığ'ın salçalık ve kurutmalık domates üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda olduğunu vurguladı.
Vali Hatipoğlu, "Şahaplı köyünde, domates hasadında emek veren çiftçi kardeşlerimizle bir araya geldik. İlimiz, sanayi tipi domates üretiminde salçalık ve kurutmalık ürünlerle ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. İlimizin 2025 yılı domates üretim hedefi, 23 bin 587 dekar alanda 100 bin 352 ton üretimdir. Tüm çiftçilerimize bereketli üretim sezonu ve bol kazançlar diliyorum" dedi.