Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'
Kaynak : ELAZIĞ (İHA) -
Elazığ’da bir dolandırıcı, bir kuyumcunun ismini kullanarak WhatsApp üzerinden 7 bin lira talep etti. Ancak hem yöntemindeki tutarsızlıklar hem de rakamı yazarken yaptığı hata sayesinde foyası ortaya çıktı. Olayı komik bulduğunu söyleyen kuyumcu, dolandırıcılık girişimine karşı vatandaşları uyardı ve konuyla ilgili gerekli mercilere başvurduklarını belirtti.
Yaklaşık 40 yıldır İzzetpaşa Camii altında hizmet veren Karakaya, rakamı 'komik' bularak çevresini dolandırıcılık girişimine karşı uyardı.
Hem şahsi hem de mesleki olarak kimseden para istemediğini kaydeden kuyumcu, özellikle bir akrabasına gönderilen mesajda ‘7 bin lira' rakamlı borç istenmesinin dolandırıcının foyasını ortaya çıkardığını ifade etti. Olayın ardından gerekli mercilere başvuran kuyumcu, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.
Talep etikleri rakam ise, 7 bin lira civarında. Yaptığımız meslek ve şahsım adına herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam, istemeyiz. Kesinlikle itibar etmeyin.
Dün gerekli yerlere, gerekli adreslerde müracaatlarda bulunduk. Devletimizin taktirine bırakıyoruz, adalet konusunda devletimize güveniyoruz" dedi.