Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

3

Hem şahsi hem de mesleki olarak kimseden para istemediğini kaydeden kuyumcu, özellikle bir akrabasına gönderilen mesajda ‘7 bin lira' rakamlı borç istenmesinin dolandırıcının foyasını ortaya çıkardığını ifade etti. Olayın ardından gerekli mercilere başvuran kuyumcu, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.