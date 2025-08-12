GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'
HaberlerGündem Haberleri Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

12.08.2025 - 12:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak : ELAZIĞ (İHA) -

Elazığ’da bir dolandırıcı, bir kuyumcunun ismini kullanarak WhatsApp üzerinden 7 bin lira talep etti. Ancak hem yöntemindeki tutarsızlıklar hem de rakamı yazarken yaptığı hata sayesinde foyası ortaya çıktı. Olayı komik bulduğunu söyleyen kuyumcu, dolandırıcılık girişimine karşı vatandaşları uyardı ve konuyla ilgili gerekli mercilere başvurduklarını belirtti.

1Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya'nın adı ve fotoğrafını kullanarak WhatsApp üzerinden para isteyen dolandırıcı, talep ettiği 7 bin lira ile dikkat çekti.

2Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

Yaklaşık 40 yıldır İzzetpaşa Camii altında hizmet veren Karakaya, rakamı 'komik' bularak çevresini dolandırıcılık girişimine karşı uyardı.

3Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

Hem şahsi hem de mesleki olarak kimseden para istemediğini kaydeden kuyumcu, özellikle bir akrabasına gönderilen mesajda ‘7 bin lira' rakamlı borç istenmesinin dolandırıcının foyasını ortaya çıkardığını ifade etti. Olayın ardından gerekli mercilere başvuran kuyumcu, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

4Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

Olayla ilgili konuşan kuyumcu Volkan Karakaya, ''İzzetpaşa Camii altında yaklaşık 40 yıldır hizmet vermekteyiz. Dün şahsım adına, Whatsapp'tan adımı ve fotoğrafımı kullanarak insanlardan para talep etmişler.

5Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

Talep etikleri rakam ise, 7 bin lira civarında. Yaptığımız meslek ve şahsım adına herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam, istemeyiz. Kesinlikle itibar etmeyin.

6Elazığ'da dolandırıcı yakayı rakamla ele verdi! ''Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam'

Dün gerekli yerlere, gerekli adreslerde müracaatlarda bulunduk. Devletimizin taktirine bırakıyoruz, adalet konusunda devletimize güveniyoruz" dedi.