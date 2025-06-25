Elazığ'da Akdeniz sahillerini andıran köyün ilginç özelliği! Malatya, Erzincan ve Tunceli buraya bakıyor
Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Akdeniz'i andıran Kurtuluş köyü, son yıllarda fark edilen bir özelliğiyle yöre halkının ilgisini çekiyor. Fırat Nehri Gölü'ne kıyısı olan köyün plaj görünümlü kumlu sahili tatil beldelerini andırıyor. Köylülerin genellikle yaz aylarında köye gelmesiyle nüfusu kış ayının iki katına çıkan köyü tanıtım çalışmaları devam ediyor. Elazığ'ın bu köyü dört farklı ili aynı noktadan görebilme özelliğiyle dikkat çeken nadir yerleşimlerden biri olarak öne çıkıyor. 15 haneli köy, doğal güzellikleri, berrak su kaynakları ve Akdeniz köylerini andıran yapısıyla da öne çıkıyor.
İHA
• 25 Haziran 2025 - 13:33 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Haziran 2025 - 13:33 • Son Güncelleme: