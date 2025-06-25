Elazığ'da Akdeniz sahillerini andıran köyün ilginç özelliği! Malatya, Erzincan ve Tunceli buraya bakıyor

Burası coğrafi konum itibariyle de Elazığ ve bölgede ender rastlanan eşi benzeri olmayan bir türden. Yine arkamda görünen dağlar ise Tunceli'nin dağları. Kurtuluş köyü konumu itibariyle, Elazığ'ın eşsiz köylerinden biri. Kurtuluş köyü 15 hane ve küçük bir köy. Tipik bir Akdeniz Bölgesindeki köyleri andıran bir yapısı var. Özellikle de, suyunun berrak ve temiz olmasıyla daha da dikkat çekmekte" dedi.