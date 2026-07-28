Ekmek parası için yüzlerce kilometre yol geldiler! Ordu'da hasat hazırlığı başladı

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Fındık hasadı için ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Ordu'ya geldiklerini ve çadırlarını kurmaya başladıklarını söyleyen Garip Çoban, "Ekmek parası için geldik. Ordu'da fındık hasadı başlamak üzere. Devletimiz bize yer yapmış, çadırlarımızı kurduk. İnşallah haftaya başlarız. Sezon herkese hayırlı olsun. Burada yaklaşık bir ay kalacağız. Her işin zorluğu vardır. Burada da zorlu yerler var ama Allah buralara zenginlik vermiş. Şu an için her şey güzel" dedi.