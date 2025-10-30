Eken senesinde ev araba alıyor! Şehrin imza ürünü, gramı 600 TL'den kapış kapış gidiyor

4

Yılmaz, "Safran, normalde ağustos sonuna doğru ya da eylül ayı içerisinde güzel bir yağmur ister. Yani bir ıslanması gerekir. İki yıldır da kurak gidiyor, bu sene de çok kurak geçti. Geçen yıldan bunu görebildiğimiz için bu sene ağustos ayının 15'inden sonra alanımıza damlama sulama yaptık. Bunun da meyvelerini almaya başladık, iyi ki yapmışız. Çiçeklenme erken başladı ve çok güzel gidiyor. Ayrıca önümüzdeki senenin çiçek gözlerini ve yumruk gözlerini de bu sene uyanırken oluşturuyor safran soğanları. Hem önümüzdeki senenin hazırlığını yapmış olduk bu anlamda" diye konuştu.Hasat edilen safran çiçeklerinin farklı alanlarda değerlendirildiğini de kaydeden Yılmaz, safranın sadece baharat olarak değil, gıda ve kozmetik sektörlerinde de kullanıldığını söyledi.