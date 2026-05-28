Edirne’nin gizli cenneti Erikli Sahili’nde bayram yoğunluğu: Sahilde adım atacak yer kalmadı!
28.05.2026 - 09:51
Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan dünyaca ünlü Keşan sahilleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde insan seline uğradı. Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe sahillerinde doluluk oranları tavan yaparken, turizm sezonu normalden iki hafta önce açıldı. Bölgedeki yoğunluk dron kameraları ile havadan görüntülenirken, ünlü turizmciler Hollanda ve Bulgaristan başta olmak üzere bu yıl yabancı turist rekoru beklediklerini açıkladı.
