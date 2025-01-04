Edirne'de sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) gönüllüleri, halk pazarında açılan tezgahta bağışlanan giysileri satıp geliriyle sokak hayvanlarının bakım, mama ve klinik tedavisi giderlerine katkı sağlıyor. Tezgahın başından ayrılmayan ‘Çiçek’ adlı köpek ise alışverişe gelenlerin maskotu oldu.
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,(DHA)
• 04 Ocak 2025 - 17:10 • Son Güncelleme:
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,(DHA)
• 04 Ocak 2025 - 17:10 • Son Güncelleme: