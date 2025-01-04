Edirne'de sokak hayvanları için pazarda gönüllü satış yapıyorlar

Gönüllü arkadaşlarımız böyle bir tezgah hazırlamışlar. Sağ olsunlar satış yapıp, bizim klinik borçlarımızı ödememize ve hayvanların bakımına destek oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle destek verenler olduğu sürece biz de daha fazla can kurtarma imkanına sahip oluyoruz. Biz var olduğumuz süre içerisinde sürekli bu canlarımızın hayatını kurtarmaya devam edeceğiz. Kendileri yaz kış demeden burada sokak hayvanları için mücadele ediyorlar. Gönüllüler ne kadar çoğalırsa biz de o kadar çok sokak hayvanına yardım ederiz” dedi.