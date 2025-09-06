Edirne'de milyonluk sektöre tek başına meydan okuyor! 50 yıldır unutulan bir mesleği yaşatıyor: 'Adeta bir zaman tüneli gibi'
Kaynak : Olgay GÜLER- Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)
Edirne'de 79 yaşındaki Mehmet Çakay, 50 yıldır adeta bir zaman tüneli gibi olan 15 metrekarelik dükkanında, unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği tek başına sürdürüyor. Günümüzde yaygınlaşan ve popülaritesi artan hazır kokulu ürünlere rağmen, müşterilerine kendi ürünlerini hazırlayarak satmaya devam ediyor.
