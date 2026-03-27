Edirne'de korkunç kaza! Otomobil 60 metre boyunca defalarca takla attı: O anlar kamerada
27.03.2026 - 11:34
Edirne’de meydana gelen trafik kazasında, yaklaşık 60 metre boyunca defalarca takla atan bir otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan aracın savrularak defalarca yuvarlandığı anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; aracın yaklaşık 60 metre sürüklenerek defalarca takla attığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü E.D. ve yanındaki arkadaşı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.