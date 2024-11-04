Edirne’de kadınlar en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı! 72 yaşındaki Bedriye Aladağ birinci kaptırmadı

"Her sene yarışmalara katılırım, ödül alırım"
Yarışmanın birincisi Bedriye Aladağ, her zaman yemek yaptığını belirterek, “Yemeklerimi çok lezzetli yaparım. Her sene yarışmalara katılırım, ödül kazanırım. Çok heyecanlanıyorum ben buraya gelince. Bu garda eşyalarımı aldım. Batı Trakya’dan trenle geldim buraya, yeni bir hayata başladım. Bugün burada geçmişi yâd ediyorum. Bugün bu sahneye çıkıp birinci oldum. Orada hatıralarım kaldı, bırakıp geldim. Çeyizimi teslim aldım bu garda. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz” dedi.