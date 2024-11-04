Edirne’de kadınlar en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı! 72 yaşındaki Bedriye Aladağ birinci kaptırmadı

Bütün herkesin bu yemekleri tatması tabii ki çok önemli. Biz burada buna öncülük yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye artık Osmanlı mutfağını çok iyi tanıyacak. Yurtdışından gelen birçok turistimiz oldu, diğer illerden, yakın çevreden ve uzak illerden gelenler de oldu. Herkes çok güzel buldu yarışmayı. Her ilde olabilir diyorlar aslında. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devam edecek bu şekilde" diye konuştu.