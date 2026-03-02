Edirne’de iğne atsan yere düşmüyor: Restorasyon bitti, on binler Selimiye’ye koştu!

4

Edirne'de esnaflık yapan Recep Dural yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, "Ramazan'ın bereketini Edirne'de hep birlikte yaşıyoruz. Hafta sonu bütün işletmeler, Edirne'nin tamamı doldu taştı. Trafik kilitlendi, meydanlarda gelen misafirler meydanları doldurdu. Muhteşem Selimiye'nin açılması ve havanın da güzel olmasıyla on binlerce misafir Edirne'ye geldi. Edirne bir bayram havasında. Hem ciğerciler, hem badem ezmeciler, hem de Selimiye Camii'nde adım atacak yer kalmadı. İnşallah bayramda da bu gelen on binlerin üstünde insanı yine bekliyoruz. Edirne'ye gelin diyoruz, ciğerimizi yiyin, tarihimizi görün, muhteşem Selimiye Camii'nde bu manevi havayı hep birlikte yaşayın diyoruz" dedi.