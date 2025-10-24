Düzce'de UNESCO'lu usta çırak bulamayınca sanatını kızına öğretmeye başladı: Ata yadigarını kurtaracak!

4

Standart bıçakların ötesine geçtiklerini ifade eden Altınışık, "Bıçakta gravür, telkari, figür yapıyoruz. Kılıflarını da ona uygun yapıyoruz. Bu alanda da 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Sonrasında da UNESCO Kültürel Miras Taşıyıcısı oldum. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her geçen gün üzerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bir bıçaktan çok daha ötesini oluşturma gayretindeyiz. Her meslekte olduğu gibi bunun da birtakım zorlukları var ama sevince kolaylaşıyor. Her şeyden önce bir işi sevmek ve saygı duymak lazım" diye konuştu.