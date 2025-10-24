Düzce'de UNESCO'lu usta çırak bulamayınca sanatını kızına öğretmeye başladı: Ata yadigarını kurtaracak!
Kaynak : İHA
Düzce’de yaşayan Servet Altınışık, ürettiği özel el sanatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı unvanını alan Altınışık, hemen ardından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı seçildi. Birçok devlet adamı ve sanatçının koleksiyonuna giren bu değerli eserlerin ustası, zanaatını gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir zorlukla karşı karşıya. Artık çırak bulmakta zorlandığı bu kadim sanatı yaşatmak için, asıl mesleği mücevher tasarımcılığı olan kızı Yaprak Altınışık’ı yetiştiriyor.
Düzceli bıçak sanatçısı Servet Altınışık, ürettiği sanatsal bıçaklarla önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı unvanını aldı, ardından UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı oldu. Ata mesleğini öğretecek çırak bulmakta zorlanan Altınışık, sanatının kaybolmaması için zanaatını kızına öğretiyor.
Düzce'de 17 yıl önce büyük dedesinden öğrendiği bıçakçılığı devralan Servet Altınışık, Eski Sanayi sitesindeki atölyesinde geleneksel bıçakçılığı sanatsal bir boyuta taşıdı. Altınışık'ın gravür, tel kari ve özel figürlerle işlediği bıçaklar, yurt içinde ve dışında devlet adamları, iş insanları ve sanatçılara hediye ediliyor.
Servet Altınışık, yaptığı işi sevmek gerektiğini belirterek, "17 yıldır bıçak yapıyorum. Mesleğin asıl ustası büyük dedem. Benden başka ailede kimse yapmadı. Biz bıçağa farklı bir boyut kazandırdık" dedi.
Standart bıçakların ötesine geçtiklerini ifade eden Altınışık, "Bıçakta gravür, telkari, figür yapıyoruz. Kılıflarını da ona uygun yapıyoruz. Bu alanda da 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Sonrasında da UNESCO Kültürel Miras Taşıyıcısı oldum. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her geçen gün üzerine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bir bıçaktan çok daha ötesini oluşturma gayretindeyiz. Her meslekte olduğu gibi bunun da birtakım zorlukları var ama sevince kolaylaşıyor. Her şeyden önce bir işi sevmek ve saygı duymak lazım" diye konuştu.
Altınışık, zanaatlarını gelecek nesillere aktaracak çırak bulmanın en büyük zorlukları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"En büyük zorluk yetişen çırak yok. Biz öldüğümüzde mesleğimizde ölecek gibi bir durumdayız. Eskisi gibi çırak bulunmuyor. Gelenlerde liseden mezun olmuş oluyorlar. Yaşını başını almış, askerliğini yapmış oluyor. Eğer el becerisi yoksa o saatten sonra da meslek öğretmek çok zor oluyor. Ben bu anlamda da kızımı yetiştiriyorum. Kızım aslında kuyumcu ustası olarak yetişiyor. Bunun yanı sıra bıçak ustalığını da öğretiyorum. Kızım mücevher tasarımları yapıyordu, son bir yıldır da mesleğimi öğretmeye başladım."
Babasının yanında bıçak ustalığını öğrenen Yaprak Altınışık ise asıl mesleğinin kuyumculuk olduğunu, babasının çalışmalarını gördükçe bıçak sanatına merakının arttığını söyledi. Altınışık, "Her mesleğin kendine göre bir zorluğu var. Şu anda çırak olarak ilerlediğim için daha çok zorlanıyorum. Bıçak yaparken daha çok gravür kısmında zorlanıyorum. Kabza kısmında işlemeler, dokular çalıştığımızda daha çok zorlanıyorum" dedi.
Bıçak yapımının, taşımasından daha keyifli olduğuna dikkati çeken Altınışık, "Bir sanatçı olarak yaptığım bıçakları görmek beni heyecanlandırıyor. Yaşıtlarım bence bıçak ustası olsunlar. Özellikle bu dönemde bir kadın olarak herkesin ayakları üzerinde durabilmesi lazım. Ayrıca sanat ve zanaat çok önemli olduğu için çok keyif alacaklarından da eminim" ifadelerini kullandı.