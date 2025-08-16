Dünyanın dört bir yanından Ankara'ya geldiler: 80 ülkeden 17 bin bebek bu kafede

3

Ankara Kalesi doğumlu olan Adem Önler, koleksiyonculuğa mimar bir arkadaşının teşvikiyle başladığını söyledi. Bebeklerin büyük kısmını evinde, deposunda ve Almanya'daki evinde muhafaza ettiğini belirten Önler, "Şu an elimde 17 bine yakın taş bebek var. Aralarında limitli sayıda üretilmiş, dünyada yalnızca birkaç yüz adet bulunan bebekler de mevcut. Bazı özel parçalarımı ise evimde saklıyorum" dedi.