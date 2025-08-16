Dünyanın dört bir yanından Ankara'ya geldiler: 80 ülkeden 17 bin bebek bu kafede
Kaynak : İHA
Ankara Kalesi, ziyaretçilerine nostalji ve kültür dolu eşsiz bir deneyim sunan Taş Bebek Kafe ile adından söz ettiriyor. Koleksiyoner Adem Önler'in dünyanın dört bir yanından topladığı 17 bine yakın bebekten oluşan koleksiyonu, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Koleksiyoner Adem Önler, 80'e yakın ülkeden getirdiği taş bebekleri Ankara Kalesi'nde açtığı kafede sergiliyor. Bazıları dünyada yalnızca 300 veya 500 adet üretilmiş özel bebeklerin bulunduğu koleksiyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ankara Kalesi'nin turistik dokusuyla bütünleşen Taş Bebek Kafe, antika meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.
Ankara Kalesi doğumlu olan Adem Önler, koleksiyonculuğa mimar bir arkadaşının teşvikiyle başladığını söyledi. Bebeklerin büyük kısmını evinde, deposunda ve Almanya'daki evinde muhafaza ettiğini belirten Önler, "Şu an elimde 17 bine yakın taş bebek var. Aralarında limitli sayıda üretilmiş, dünyada yalnızca birkaç yüz adet bulunan bebekler de mevcut. Bazı özel parçalarımı ise evimde saklıyorum" dedi.
Kış aylarında işlerin biraz yavaşladığını ancak dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerle yoğun bir ilgi gördüklerini aktaran Önler, "En güzel geri dönüş, misafirlerimizin tekrar tekrar gelmesi ve yanlarında dostlarını getirmesi" diye konuştu.
Taş Bebek Kafe'yi ziyaret eden müşterilerden Eylem Er Vahide ise, mekanı internetten gördüklerini ve bir simitçinin tavsiyesiyle geldiklerini söyleyerek, "Kadınların, özellikle kız çocuklarının ilgisini çeken bir nokta. Hepsi birbirinden güzel, farklı ve emek ürünü. Yılların birikimi olduğu belli. Yokuşu tırmandıktan sonra burası kuzenimle bana rüya gibi geldi" ifadesini kullandı.