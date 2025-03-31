Dünya'da sadece Amerika ve Bursa'da var! Üretilen devasa 3 boyutlu yazıcılar savunma sanayisine güç katıyor
Bursa'da faaliyet gösteren, savunma sanayisindeki birçok projeye üretim yapan firmanın imal ettiği büyük ölçekli 3 boyutlu metal yazıcılar, Türk sanayicilerin hizmetine sunuluyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, 'Şu an dünyada bir tek Amerikan firmasının yaptığı 800 milimetreye 800 milimetre boyutlarında üretim yapabilen dev gibi bir eklemeli imalat makinası üretiyoruz. Tabii bunlar çok hassas işler ve savunma sanayisinde kullanılıyor. Biz bu makineyi kendimiz yaptık. Parça üretiyor, yani bir metal tozuyla, lazerle tozu işleyerek istenilen, hiçbir makinanın yapamayacağı parçayı üretiyor' dedi.
AA
• 31 Mart 2025 - 16:04 • Son Güncelleme:
AA
• 31 Mart 2025 - 16:04 • Son Güncelleme: