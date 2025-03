Dünya'da sadece Amerika ve Bursa'da var! Üretilen devasa 3 boyutlu yazıcılar savunma sanayisine güç katıyor

"Teknoloji inanılmaz ilerliyor. Buradaki eklemeli imalat makinalarındaki tek sınır üretim platformunun sınırlı olması. Bundaki hedef şu; Hayal et, tasarla, yap. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde her fabrikanın, her işletmenin AR-GE'sinde bu cihazlar artık yerini alacak. Burada dronlar, İHA'lar, SİHA'lar, parçaları birleştirilerek yapılabilir. Herhangi bir sınır olduğunu düşünmüyorum.