Dünya'da sadece Amerika ve Bursa'da var! Üretilen devasa 3 boyutlu yazıcılar savunma sanayisine güç katıyor

Mesela uçak motorlarının fanları var. Onlara kadar üretilebilir. Hiçbir makinenin üretemeyeceği herhangi bir parçayı o makine üretir. Biz de bu alanda kendimizi daima geliştiriyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Daha büyük çapta makineler (yazıcılar), daha büyük çaplı parçalar üretilecek. Mesela titanyum çok sert bir malzemedir. Bu titanyum toz haline geliyor. O tozdan da istediğin parçayı üretiyorsun."