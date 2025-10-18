Dünya İzmir'deki bu köyü konuşuyor! Görenler geri gitmek istemiyor: Dünya birincisi oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
18.10.2025 - 12:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

İzmir'de taş evleri, el yapımı ürünleri ve kültürel dokusuyla öne çıkan köy Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “dünyanın en iyi turizm köyü” seçildi.

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "dünyanın en iyi turizm köyü" seçildi.

Özellikle oyun ve oyuncak festivali, el yapımı ürünler pazarı, zeytinyağı üretimi ve taş ev mimarisiyle dikkat çeken bir yerleşim yeri olarak bilinen Urla'nın Barbaros Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından "dünyanın en iyi turizm köyü" seçildi.

UNWTO’nun her yıl düzenlediği "Best Tourism Villages" programı kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde, Barbaros Köyü; sürdürülebilir turizm uygulamaları, çevreye ve kültürel mirasa duyduğu saygı, yerel üretimi destekleyen yaklaşımı ve toplumsal dayanışma örnekleriyle öne çıktı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen bu unvan, köyün uluslararası tanınırlığını artırırken, sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışının da örnek gösterilmesi açısından önem taşırken Barbaros köyü, Türkiye’den bu ödülü alan sayılı köylerden biri oldu.