Dünya bu ürün için sıraya giriyor! Aydın'da hasat başladı, hedef rekor ihracat

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Sarılop taze inciri ise 17 milyon dolarlık ihracat geliriyle önemli bir pay oluşturdu. Aydın'ın taze inciri en fazla Almanya, Rusya ve Avusturya başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildi. Yeni sezonda iklim şartlarının üretime olumlu yansımasıyla birlikte rekoltenin geçen yıla göre daha yüksek gerçekleşmesi bekleniyor.