Dört bileziğini bozdurup bu işe başladı! Kimsenin cesaret edemediğini denedi şimdi talebi karşılayamıyor
Kaynak : İHA
Elazığlı iki çocuk annesi kadın girişimci azmiyle ilham oldu. Sermayesi olmadığı için bileziklerini bozarak yeni bir işe atılan girişimci Fethiye Yıldız şimdi hayalini kurduğu hayatı yaşıyor. İşini büyüten kadın girişimci talebi karşılamakta zorlanıyor.
Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Fethiye Yıldız (40), evde durmak yerine çalışıp ev ekonomisine katkıda bulunmaya karar verdi. Dönemin valisinin unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan çömlekçiliği yaşatmak için, çömlek ustası olanlara destek vereceğini duyurmasının ardından harekete geçen Yıldız, önce 2012 yılında KOSGEB’e başvurarak 30 bin liralık hibe desteği aldı. Daha sonrasında dört bileziği ve aldığı desteğin 15 bin lirasını kullanarak makine alan Yıldız, valinin tahsis ettiği dükkânda kendi atölyesini kurdu. İşlerinin artmasıyla birlikte daha büyük bir atölyeye taşınan Yıldız, atölyesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte çömlek, güveç, tepsi ve küçük minyatür gibi 30 çeşit ürün üretiyor. Ürünlerin tamamının el yapımı olduğunu belirten Yıldız, yaptığı ürünleri şehir dışına da kargo ile yolluyor.
Köyünde eskiden herkesin bu işle uğraştığını aktaran Fethiye Yıldız, "Köyümüzün gelir kaynağı buydu. Gençlerimiz büyük şehirlere gitti, büyükler ise hayata veda etti. Köyümüzde bu mesleğimiz bitti. Artık yapan olmadı, eşim o dönem rahatsızdı. İki çocuğum küçüktü. Ben bu işe 4 bilezik ile başladım. KOSGEB desteği ile girdim. Bu işi elhamdülillah güzel bir şekilde başardık. Küçük bir atölyeden başlayıp büyüterek buralara geldik ve şu an eşim, oğlum, kızım hepimiz beraber bu mesleği sürdürüyoruz. KOSGEB’den 30 bin lira aldım. 30 bin liranın 15 binini kullanarak atölyemizi açtık. 4 boyut güveç, 4 boyut tepsimiz, çeşit çeşit testilerimiz, vazolarımız, minyatür türü toplam 28-30 çeşit ürünümüz var. Hepsini de üretip satıyoruz. Hangisi daha çok isteniliyorsa ona yöneliyorum. Elazığ’da daha çok güveç, tepsi, testi gidiyor. Çamur, güveç dibi tıraşlaması ve ağır olan işlerin çoğunu eşim yapıyor. Şehir dışı çok siparişimiz var. Geçen sene İstanbul İstoç’a bir tır mal gönderdim. Genç girişimci bayanların ellerinde bir meslek olsun" dedi.
Dönemin valisinin bu mesleği yapacak ustaya destek vereceğini söylemesi üzerine bu işe girdiklerini belirten Mevlüt Yıldız, "Vali bu mesleği yapan biri var mı diye hanımımın köyüne gidiyor. Köyümüze SODES’den büyük bir fabrika kurmak istiyor. O yüzden bize dönemin Milli Eğitim Müdürü Sivriceli olduğu için, 'Bu işi yapar mısınız? Vali böyle bir destek veriyor. Size iş yerini dükkân olarak karşılayacak' dedi. O yüzden böyle bir işe girdik. Ben de o dönemler kalpten biraz rahatsızdım. Eşimle konuştum bu işi yapabilir miyiz diye. O zamanlarda maddi durumumuz da iyi olmadığından dolayı 4 bilezik ve KOSGEB’in desteği ile bu işe başladık. Tüm projelerimizi valilik hazırladı. Bize yer verdiler. Bu sanatı sürdürmeye başladık. Şu anda eşim, ben, oğlumla devam ediyoruz. Elazığ’a bir tarih kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.
11 yaşında annesinin atölyesine gelmeye başladığını ifade eden Murat Yıldız, "Annemin sürdürdüğü bu mesleğin içinde büyüdüğüm için ben de zamanla ilgi duydum. Ben de annemden gördüğüm kadarıyla yapıyorum ve elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Şu an Elazığ’ın en genç çanak, çömlek ustasıyım. Bununla gurur duyuyorum ve kendimi daha da geliştireceğime inanıyorum. Bu mesleğe ilgisi olanların yapmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.