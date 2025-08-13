Dört bileziğini bozdurup bu işe başladı! Kimsenin cesaret edemediğini denedi şimdi talebi karşılayamıyor

3

Dönemin valisinin bu mesleği yapacak ustaya destek vereceğini söylemesi üzerine bu işe girdiklerini belirten Mevlüt Yıldız, "Vali bu mesleği yapan biri var mı diye hanımımın köyüne gidiyor. Köyümüze SODES’den büyük bir fabrika kurmak istiyor. O yüzden bize dönemin Milli Eğitim Müdürü Sivriceli olduğu için, 'Bu işi yapar mısınız? Vali böyle bir destek veriyor. Size iş yerini dükkân olarak karşılayacak' dedi. O yüzden böyle bir işe girdik. Ben de o dönemler kalpten biraz rahatsızdım. Eşimle konuştum bu işi yapabilir miyiz diye. O zamanlarda maddi durumumuz da iyi olmadığından dolayı 4 bilezik ve KOSGEB’in desteği ile bu işe başladık. Tüm projelerimizi valilik hazırladı. Bize yer verdiler. Bu sanatı sürdürmeye başladık. Şu anda eşim, ben, oğlumla devam ediyoruz. Elazığ’a bir tarih kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.