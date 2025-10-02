Diyarbakırlı vatandaş bu mesaja tıkladı yüzbinlerce lira dolandırıldı! 'Seni de düşündüm'

5

Bu tarihler arasında yapılan tüm işlemler bilgim ve rızam dışında şüpheli tarafından gerçekleştirilmiştir. Şüpheliyle WhatsApp'ta kendisine ait numara üzerinden yazışmalarımız oldu. Şu anda tespit ettiğim kadarıyla zararım yaklaşık 400 bin lira. Şüpheli ayrıca başka iki banka üzerinden de işlem yapmaya çalışmış ancak işlemler başarısız olmuştur. Bana ait hesaplar üzerinden işlemler yapan şüpheli veya şüpheliler hakkında şikayetçiyim."