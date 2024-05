Dijital kurban pazarı ile internet üzerinde kurban hissesi satışı başladı

SANAL HİÇBİR ŞEY YOK HEŞEY GERÇEK

Dijital kurban pazarı sistemi üzerinden her şeyin gerçek olduğunu ifade eden Hastaoğlu, “Bizim yaptığımız bu kurban işinde sanal hiçbir şey yok her şey gerçek. Hayvan gerçek, gelip yerinde görebiliyor kesim esnasında izleyebiliyor, parçalama esnasında başında bulunabiliyor. Her şeyine istediği zaman refakat edebiliyor. İnsanların içinde en ufak bir şüphe olmasın. Acaba benim hayvanım bu muydu? Çünkü resimde gördüğünün aynısını gelip kesim esnasında da görüyor. Parçalanmasına refakat ediyor. Satışta kapasitemizin 3'te 2'sini satmış durumdayız. Daha önümüzde yaklaşık 20 güne yakın zaman var. Bazı firmalarda şu kadar paraya şu kadar kurban eti veriyoruz. Vatandaşlarımız bunları iyi araştırsınlar. Bu bir dini vecibe olduğu için dikkat edilmeli. Bizim verdiğimiz sözler şöyle, biz şu kiloda size hayvanı veriyoruz, tartıyoruz. Hayvandan ne çıkarsa o 7’ye bölünüyor. Yani şu kilogram net demiyoruz” diye konuştu.