Didim’e 1 milyar TL'lik dev yatırım! Türkiye'nin ilk deniz suyu arıtma tesislerinden biri Akbük’e kuruluyor: 85 bin kişi yararlanacak

3

Çevreye hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacaklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürümüz Mehmet Akif Balta ile imzaladığımız protokol kapsamında Akbük Mahallemizde 'ters ozmos' sistemi ile deniz suyunu, kir, tuz, ağır metal, bakteri ve kimyasallardan ayırarak içme suyuna dönüştüreceğiz. Günlük 10 bin metreküp kapasiteyle saniyede 115 litre suyu arıtacak bu sistemimizle 85 bin vatandaşımızın içme suyunu bu yöntemle sağlayacağız. Tesisimiz ihtiyacı olan 5 MW’lik elektrik enerjisini, güneş enerji panelleri sayesinde kendi kendine üreterek hem doğayı koruyacak, hem de çevremize hiçbir zarar vermeden deniz suyunu arıtacağız. Kentimize olan hassasiyetinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya vatandaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ederiz. Aydınımıza hizmet etmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.