Depremin izleri üretimle siliniyor: Telef olan hayvanların yerine hibeler geldi, süt üretimi başladı
6 Şubat depremlerinde ahırları yerle bir olan ve can dostu hayvanlarını kaybeden Hataylı besiciler, devletin uzattığı yardım eliyle mucizevi bir geri dönüşe imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Telef Olan Hayvanın Yerine Hibe' projesi kapsamında ahırlarını yeniden dolduran üreticiler, bugün sürülerini deprem öncesinden daha büyük rakamlara ulaştırdı. 360 hayvanından 57’sini kaybeden Ali Güney’in 547 başlık dev sürüsü ve 6 hayvanı telef olan Muhsin Işık’ın yeniden başlayan peynir üretimi, bölgedeki ekonomik kalkınmanın sembolü oldu.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ahırları yıkılarak hayvanları telef olan besiciler, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerle yaralarını sardı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden hayvan yetiştiricileri de etkilendi.
Afetin ardından hayvan yetiştiricilerinin faaliyetlerine yeniden devam edebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeşitli destekler sağlandı.
Yetiştiriciler, devlet tarafından hibe edilen hayvanlar ve sağlanan finansal kolaylıklarla yeniden ayağa kalkabildi.
Telef olan hayvanlarının yerine yenilerini alan yetiştiriciler, sürülerini yeniden oluşturmaya başladı.
Yetiştiricilerden Ali Güney (64), AA muhabirine, depremde ahırlarının yıkıldığını, 360 hayvanından 57'sinin telef olduğunu söyledi.
Deprem sonrası sürecin zor geçtiğini dile getiren Güney, devletin sağladığı büyükbaş hayvan desteğiyle işlerini yeniden toparladığını ifade etti.
Güney, aldığı destekle hayvan sayısının artmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Depremde büyük zarar gördüm. Hayvanlarımı kaybettim, ahırlarımın bir kısmı yıkıldı. Depremde ölen hayvanlarımın yerine devletimiz, hükümetimiz sağ olsun yenilerini verdi. Depremden sonra sürecimiz zor geçti, devletimin desteği sayesinde yeniden düzeldim. Bankadaki borçlarımı ertelediler, devletimiz yanımızdaydı. Hayvanlarım doğum yaptı, sayıları arttı."
Güney, şu anda büyükbaş hayvan sayısının 547 olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.
Üreticilerden Muhsin Işık (61) depremlerde evinin ağır hasar aldığını, ahırının yıkılması sonucu 22 hayvanından 6'sının telef olduğunu belirtti.
Devletin sağladığı hayvan desteğiyle süt ve peynir üretimine devam edebildiğini anlatan Işık, "Allah hükümetimizden, devletimizden razı olsun. Ölen hayvanlarımın sayısı kadar bana hayvan verdi. Devletimizin desteği olmasaydı ayakta durmam zordu. Depremden sonra çok yardım gördüm." ifadelerini kullandı.