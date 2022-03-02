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MagazinDemet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti! Son halini gören inanamadı...
HaberlerMagazin Haberleri Demet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti! Son halini gören inanamadı...
• 02 Mart 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:

Demet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti! Son halini gören inanamadı...

Şu sıralar ekranlardan uzakta olan Demet Akbağ'ın özel hayatı merak konusu oldu. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı.

• 02 Mart 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
1Demet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti Son halini gören inanamadı...
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Başrolünü Ata Demirer ile paylaştığı Eyyvah Eyvah filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

2Demet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti Son halini gören inanamadı...

Akbağ'ın özellikle ailesi merak edildi. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

3Demet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti Son halini gören inanamadı...

Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı.

4Demet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti Son halini gören inanamadı...

Öte yandan anne-oğlun benzerliği dikkatlerden geçmedi.

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