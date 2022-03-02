• 02 Mart 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
Demet Akbağ’ın oğlu yakışıklılığıyla dikkat çekti! Son halini gören inanamadı...
Şu sıralar ekranlardan uzakta olan Demet Akbağ'ın özel hayatı merak konusu oldu. Akbağ'ın oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika için "Daha dün çocuktu ne ara büyümüş de bu kadar olmuş! Maşallah" yorumu yapıldı.
• 02 Mart 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
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Başrolünü Ata Demirer ile paylaştığı Eyyvah Eyvah filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.