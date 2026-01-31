GAZETE VATAN ANA SAYFA
D-100 Karayolu'nda tur midibüsü park halindeki TIR'a çarptı; 13 yaralı
D-100 Karayolu'nda tur midibüsü park halindeki TIR'a çarptı; 13 yaralı

D-100 Karayolu'nda tur midibüsü park halindeki TIR'a çarptı; 13 yaralı

31.01.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mert ORDU / İSTANBUL, (DHA)

Pendik Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu'nda bir tur şirketine ait midibüs yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Kurtköy bağlantı yolu D-100 istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LGS 511 plakalı tur şirketine ait midibüsü kullanan E.A. yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Midibüs, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 DRL 866 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis midibüsünde bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri midibüste sıkışan şoförü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bağlantı yolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada,

"31 Ocak 2026 günü 16:30 sıralarından Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde bir tur şirketinde ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpması sonucunda kaza meydana gelmiştir.

Kazada 13 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

