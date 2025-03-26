Çorumlu ailenin elma bahçesiyle başlayan serüveni, devlet desteğiyle 25 ülkeye ihraç yapan bir şirkete dönüştü
Çorum'da mühendis ailenin 65 dekar arazideki elma bahçesiyle başlayan meyve üretimi, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe destekleriyle büyüyerek 25 ülkeye yaş meyve-sebze ihraç eden şirkete dönüştü. Yurt dışında inşaat sektöründeyken kendi memleketine yatırım yapmak istediğini belirten Ilıca, "Çocuklarımla birlikte aile şirketimizi geliştirdik. Soğuk hava depoculuğuna TKDK desteğiyle başladık 2014'te. Saraylım Tarım adı altında TKDK'den 4 kez destek aldık, yaklaşık 3 milyon avro civarında yatırım yaptık. Bunun yarısını hibe desteği aldık. Bu bize bir maya oldu. Bu sayede depoculuğa başladık." dedi.
AA
• 26 Mart 2025 - 13:55 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Mart 2025 - 13:55 • Son Güncelleme: