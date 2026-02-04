Çöpe gidecek malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor! Kazancıyla çocukların eğitimine katkı sağlıyor

3

Ürettiği bu eserleri satarak elde ettiği gelirle çocuklarının eğitimine katkı sağladığını belirten Harmancı, imkân verildiğinde engellerin aşılabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Aziz Harmancı'nın çalışmaları, geri dönüşümün önemini vurgularken aynı zamanda engelli bireylerin toplumsal hayata kazandırılmasının ne denli değerli olduğunu da ortaya koyuyor. Harmancı, geri dönüşüm çalışması ile çocuklarının eğitimine destek oluyor ve herkesi bu eserleri almaya davet ediyor.