Çöp konteynerinde cesedi bulunan Durdona Khokimova cinayetiyle ilgili ifadeler ortaya çıktı: 'Kafasına ütüyle vurdum, yere düşünce bıçakladım'

OLAY GÜNÜ ÖNCE AKSARAY'A GİTMİŞ



Olay gününü anlatan Dilshod Turdımurotava "O sabah saat 10.00 sıralarında kalktım. Arkadaşım Gofurion ile birlikte Aksaray bölgesine gittik. Bir telefon sattık. Onun parasının bir kısmını alıp ben taksiyle geri döndüm. Bir süre sonra Gofurion beni telefonla arayarak Durdona ile buluştuklarını yanlarında bir çocuk olduğunu benim bulunduğum eve doğru geldiklerini söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra yine arayıp bu kez 'Ben çocuğu dolaştıracağım. Siz evde buluşursunuz'" dedi.