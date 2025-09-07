Çobanlar çıldırdı! İstedikleri maaşı kimse ödeyemiyor: 'Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz'

6

4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek" şeklinde konuştu.