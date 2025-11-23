Çiçekçilerde Öğretmenler Günü hareketliliği: 'Bu yıl da en çok kır çiçekleri tercih ediliyor'

1

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü öncesi Antalya'da, çiçekçilere ilgi arttı. Çiçekçiler Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, günün anlam ve önemine binaen vatandaşların öğretmenlere mutlaka çiçek aldığını söyledi. Bakaç, "Bu, öğretmenlerimize öğrencilerin ve velilerin verdiği değerin bir göstergesidir. İnsanlar, öğretmenlere birçok hediye alıyor ama kesinlikle çiçeksiz gitmiyorlar. Mutlaka çiçek hediyesi tercih ediliyor" diye konuştu.