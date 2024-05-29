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Gündem Cesedini parçalayıp çöpe atmıştı! Pendik'te akıl almaz cinayetle ilgili yeni gelişme
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Cesedini parçalayıp çöpe atmıştı! Pendik'te akıl almaz cinayetle ilgili yeni gelişme

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bilal D. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Bilal D.'nin çevresindeki kişilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 17:09 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 17:09 • Son Güncelleme:
1 Cesedini parçalayıp çöpe atmıştı Pendikte akıl almaz cinayetle ilgili yeni gelişme

İstanbul, Pendik'te önceki gün bir vatandaşın çöp konteynerinde insan parçaları görüp polise ihbar etmesiyle vahşi cinayet ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemede öldürüldükten sonra parçalara ayrıldığı anlaşılan cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlenmişti.

2 Cesedini parçalayıp çöpe atmıştı Pendikte akıl almaz cinayetle ilgili yeni gelişme

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili ortaya çıkan bir video görüntüsüyle soruşturmanın yönü değişti.

3 Cesedini parçalayıp çöpe atmıştı Pendikte akıl almaz cinayetle ilgili yeni gelişme

Görüntülerde elindeki beyaz bir kovayı, cesedin baş kısmının bulunduğu çöp konteynerine boşalttığı görülen Bilal D. polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınarak sorguya çekildi.

4 KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in parçalanarak çöp konteynerine atılması cinayeti ile ilgili B. D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan B. D.'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, cesedin bulunduğu konteynerine bir şeyler attığı ve ardından elindeki beyaz kovayı yeşillik alana fırlattığı tespit edildi.

Olay yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli bir şahsın çöp konteynerine yaklaştığı, konteynere bir şeyler attıktan sonra elindeki beyaz kovayı yeşillik alana attığı görüldü. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri B.D.’yi gözaltına alarak ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

5 SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan Bilal D. ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmemişti. 24 saatlik gözaltı süresi boyunca cinayeti işlemediğini söyleyen şüphelinin ifadesinde de "Ben kimseyi öldürmedim. Sadece çöp konteynerine yolda bulduğum çöpü boşalttım" dediği öğrenildi.

6 ADLİ TIP İNCELEMESİ SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

ADLİ TIP İNCELEMESİ SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Polis, olayla ilgili yaptığı soruşturmada görüntülerdeki beyaz kovayı bularak inceledi. Yapılan ilk incelemede kovada herhangi bir kan izi bulunmadı. Ancak kovanın incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi. Öte yandan çevre sakinleriyle konuşan polis, Bilal D.'nin aynı gün birkaç çuvalı çöp konteynerlerine doğru taşırken görüldüğü bilgisine ulaştı.

7 EVİNDE LUMİNOL TESTİ YAPILDI

EVİNDE LUMİNOL TESTİ YAPILDI

Şüphelinin evinde yapılan aramada silinmiş kan izlerini gösteren Luminol testi yapıldı. Ancak yapılan test sonucunda herhangi bir kan izine rastlanmadığı belirlendi.

8 Cesedini parçalayıp çöpe atmıştı Pendikte akıl almaz cinayetle ilgili yeni gelişme

Şüphelinin evinde bulunan tüm bıçaklar ve olay yerinde bulunan bir kanlı battaniyenin olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için inceleme altına alındı. Cinayetin üzerindeki sır perdesinin bu materyallerin incelemesi sonucu kalkacağı belirtildi.

9 İYİ ARKADAŞLARMIŞ

İYİ ARKADAŞLARMIŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Nihat Salih'in şüpheli Bilal D. ile iyi arkadaş olduğunu tespit etti. Nihat Salih'in öldürülmeden önce sık sık Bilal D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı belirlendi. Ortadan kaybolduğu gece saat 01.30 sıralarında evine gelen Nihat Salih'in kısa bir süre içeride kaldıktan sonra tekrar dışarı çıktığı Bilal D.'nin evine doğru yürüdüğü tespit edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü Bilal D.'nin yakın çevresinin bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığını belirttiler.