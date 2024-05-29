Cesedini parçalayıp çöpe atmıştı! Pendik'te akıl almaz cinayetle ilgili yeni gelişme
Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'in 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Bilal D. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen Bilal D.'nin çevresindeki kişilerin ifadelerinin alınmaya devam ettiği öğrenildi.
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 17:09 • Son Güncelleme:
Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)
• 29 Mayıs 2024 - 17:09 • Son Güncelleme: