Çarşının orta yerinde eşine bıçakla saldırdı! Gümüşhane'de kan donduran olay
Kaynak : İHA
Gümüşhane’de yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın eşine yönelik bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, saldırganın aniden kadına yönelerek elindeki bıçağı savurduğu, çevredeki esnafın ise durumu fark eder etmez hızla müdahale ettiği görüldü.
Olayı gören vatandaşlar müdahale ederek saldırganı uzaklaştırırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.K.’nin eşine yönelik bıçaklı saldırısı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde şahsın, N.K.’nin arkadaşlarıyla konuştuğu sırada arkadan yaklaşarak aniden saldırdığı, kadını defalarca bıçakladığı ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale ederek saldırganı meyve kasalarıyla etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. emniyete götürülürken, yaralanan N.K. ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 çocuk annesi olduğu öğrenilen N.K.'nın tedavisinin devamı için Trabzon’a sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.