Büyükşehir'den özel bireylere tam destek! Özel donanımlı araçlarla ulaşım sorunu çözülüyor

4 yıldır engelli nakil hizmetinden yararlandığını söyleyen Anne Nargül Oğuz, "Büyükşehir Belediyemizin engelli nakil hizmetinden çok memnunuz. İstediğimiz zaman Büyükşehir Belediyemize ulaşabiliyoruz ve onlar da her konuda bize yardımcı oluyorlar. Bir arkadaşımın önerisiyle bu hizmetten haberdar oldum. Hastaneye randevu aldığımda aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizden de nakil için randevu alıyorum. Gayet konforlu bir ulaşım sağlıyorlar. Bu hizmeti sundukları için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim" dedi.



Annesi özel ihtiyaçlı olan Deniz Olgunman ise, "Engelli nakil aracıyla Datça’dan Menteşe’ye hastaneye geliyoruz. Bu araçlar, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu en iyi hizmetlerden biri. 4 yıldır bu imkândan yararlanıyoruz. Datça’dan çok rahat bir şekilde gidip geliyoruz. Bizlere böyle bir kolaylık sağladığı için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı şu ifadeleri kullandı: "13 ilçemizde görev yapan 8 donanımlı engelli nakil araçlarımız ve alanında uzman ekibimiz, özel bireylerimizin yanında. Bu hizmetimiz ile vatandaşlarımızı evlerinden alarak sağlık kuruluşlarının yanı sıra banka, noter gibi resmi işlemleri için güvenli bir şekilde gidecekleri yere götürüyoruz.