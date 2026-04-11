Bursa'da vahşet! Evinde boğazı kesilerek katledildi: Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan korkunç cinayetin sırrı çözüldü. 65 yaşındaki Fatma Ekinci, eşinin cuma namazına gitmesini fırsat bilen bir saldırgan tarafından evinde boğazı kesilerek katledildi. Çevredeki kameralardan tespit edilen ve ailenin damat adayı olduğu öne sürülen bilgisayar tamircisi Erdi B., çaldığı altınlarla birlikte kıskıvrak yakalandı. İşte kan donduran cinayetin detayları...
Kan donduran olay, dün Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak’taki 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Nihat Ekinci (69), cuma namazını kılmak üzere camiye gitmek için evden ayrıldı.
Namazdan sonra eve dönen Ekinci, eşi Fatma Ekinci’yi yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Ekinci’nin, boğazının kesilerek öldürüldükten sonra evde bulunan yüklü miktardaki altın ve ziynet eşyasının çalındığını belirledi.
EVİNDE ÇALDIĞI ALTINLARLA YAKALANDI
Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Fatma Ekinci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayeti aile ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen ilçede bilgisayar tamirciliği yapan Erdi B.'nin işlediğini saptadı. Şüpheli, gece saatlerinde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada öldürülen Fatma Ekinci'ye ait altın ve ziynet eşyaları bulundu.
KANLI KIYAFETLERİNİ ÇÖP KONTEYNERİNE ATMIŞ
Emniyete götürülen Erdi B.’in ifadesinde Fatma Ekinci’nin kızı ile olan ilişkisinden dolayı ‘damat adayı’ olduğunu öne sürdüğü bildirildi. Nihat Ekici'nin cuma namazına gideceğini bildiğini, altınların nerede saklandığından haberdar olduğunu belirten Erdi B., cinayetin ardından üzerinde kan bulunan kıyafetler ile olayda kullandığı bıçağı farklı mahallerde çöp konteynerine attığını itiraf etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli adliyeye sevk edilirken, polis, çöp konteynerinden bulup çıkardığı kanlı kıyafet ve cinayette kullanılan bıçağı Cumhuriyet savcılığına teslim etti.