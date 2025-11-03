GAZETE VATAN ANA SAYFA
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadın 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

03.11.2025 - 17:46

Kaynak : Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)

Bursa’da korkunç bir cinayet yaşandı. Rusya uyruklu 20 yaşındaki Arzu Khalılova, iddiaya göre Azerbaycan vatandaşı olan sevgilisi S.M. (27) ile aralarında çıkan tartışma sonrasında dehşet verici bir şekilde hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine S.M.’nin genç kadına defalarca bıçakla saldırdığı, yapılan incelemelerde Arzu Khalılova’nın vücudunda tam 75 bıçak darbesi tespit edildiği bildirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.M., Khalılova’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.