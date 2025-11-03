Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadın 75 bıçak darbesiyle öldürüldü

3

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.