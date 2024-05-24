Bursa'da evi havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı

MİSAFİR EDEN OLMAZSA GECEYİ SİTENİN BAHÇESİNDE GEÇİRİYORLAR

Olay sonrası evlerine giremeyen bina sakinlerinden kimi kızının yanına kimi de oğlunun yanına giderek geceyi geçiriyor. Kendilerine kalacak yer bulamayanlar ise geceyi sitenin bahçesinde sandalye üzerinde geçiriyor. Mağdur olan onlarca kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yine evlerinin önüne gelerek beklemeye başlıyor. Öte yandan halen incelemenin devam ettiği olay yerinde Belediye ekiplerinin enkaz yığınını kaldırması bekleniyor. Patlamayla birlikte çevrede bulunan evlerde zarar görürken vatandaşlar evlerini tadilatlarına başladı.