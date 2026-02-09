Bursa ve Eskişehir'den Kütahya'ya bu tavuklar için gidiyorlar: Fiyatları el yakıyor

2

Mezat organizasyonunda herhangi bir ticari kazanç amacı gütmediklerini vurgulayan Deneri, yalnızca organizasyon giderleri için cüzi bir ücret alındığını söyledi.Deneri, süs tavuklarının ciddi bir ekonomik değer oluşturduğuna da dikkat çekerek, "Burada hayvanlar 5 bin liraya da satılıyor, 10 bin liraya da satılıyor. Geçtiğimiz hafta 8 bin 500 liraya satılan hayvanımız oldu. Üretici arkadaşlarımız bu işe büyük özen gösteriyor" diye konuştu.Sektörün daha sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi için destek talep ettiklerini dile getiren Yalçın Deneri, "Bizim isteğimiz sesimizin duyulması. Bir pazar yerimiz olsun, bir dernek yerimiz olsun. Başka bir talebimiz yok. Belediye başkanımızın da bu konuda arkamızda durmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.