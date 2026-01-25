Burası ne Uludağ ne de Palandöken! Kış tatilinde rota yeniden oluşturuluyor

1

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Işık Dağı'nın eteğinde bulunan yaylalar ve Karagöl Jeositi, temiz havası ve doğal güzellikleri dolayısıyla günübirlik ziyaret ve çadır kampı için doğaseverlere harika bir fırsat sunuyor. Kar yağışlarının ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, okulların tatil olmasını fırsat bilerek kış tatili için Uludağ yerine Işık Dağı'nın yolunu tuttu. Tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen kamp tutkunlarının kimi gölün etrafında karavan ile konaklarken kimi ise çadır kurdu. Ayrıca dron ile görüntülenen, etrafı beyaza bürünmüş dağlar ve çeşitli ağaçlarla çevrili olan Karagöl'de kış mevsimiyle eşsiz seyirlik manzaralar oluştu.