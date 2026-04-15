Bugün Okullar Tatil mi? İşte MEB'den son dakika açıklaması! 15 Nisan 2026 Çarşamba Türkiye genelinde okullar tatil mi?
15 Nisan 2026 Çarşamba günü itibarıyla 'Bugün okullar tatil mi?' sorusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden gelen son açıklamalar doğrultusunda okulların açık mı kapalı mı olduğuna dair sorular cevaplarını buldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin görevlisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ardından Türkiye genelinde eğitime 1 gün ara verildiğine dair iddialar ortaya atıldı. Velilerin gündemini meşgul etmeye başlayan 'Okullar tatil mi' sorusu cevabını buldu.
Resmî açıklamalara göre, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü için Türkiye genelini kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde okullar eğitim-öğretim faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ediyor. Valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurularda, ülke genelinde eğitime ara verilmesini gerektiren bir durum olmadığı bildirildi.
ŞANLIURFA SİVEREK’TE SINIRLI TATİL KARARI
Türkiye genelinde okullar açık olsa da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde önemli bir istisna bulunuyor. Siverek’te bir lisede yaşanan silahlı saldırının ardından, olayın meydana geldiği okulda güvenlik ve psikolojik destek gerekçesiyle 4 gün süreyle eğitime ara verildi. Yetkililer, bu kararın yalnızca ilgili okul için geçerli olduğunu, il genelinde veya ülke çapında bir tatil anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.
SENDİKALARIN İŞ BIRAKMA KARARI TATİL ANLAMINA GELMİYOR
Bazı eğitim sendikalarının 15 Nisan için açıkladığı iş bırakma eylemleri, kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı. Ancak uzmanlar ve yetkililer, sendikal eylemlerin resmî tatil kararı olmadığını belirtiyor. Bu nedenle okullar açık olmakla birlikte, bazı okullarda öğretmen katılımına bağlı olarak ders işleyişinde sınırlı aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa'da bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
VELİLER VE ÖĞRENCİLERE UYARI
Yetkililer, sosyal medyada dolaşan asılsız “okullar tatil” iddialarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor. En doğru ve güncel bilgilerin;Valiliklerin resmî duyuruları
Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları
Okul yönetimleri tarafından yapılan bilgilendirmelerüzerinden takip edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.