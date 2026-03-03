Bugün okullar tatil mi? Fatma Nur Çelik öğretmen neden öldürüldü? Öğretmenler derslere girmeme kararı aldı
Dün Çekmeköy'de yaşanan acı olay öğretmenleri yasa boğdu. Lise öğrencisinin Taşdelen'de okulu kana buladığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Fatma Nur Çelik öğretmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Milli Eğitim dünyası bu durumu protesto etmek için bugün (3 Mart) derslere girmeme kararı aldı. Peki öğrenciler okula gidecek mi? İşte yaşanan acı olayın detayları ve okul tatili ile ilgili son gelişmeler...
Çekmeköy'de kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçaklayarak yaralayan lise öğrencisi F.S.B. (17) okulu adeta kana boyadı. Olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen’de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.’yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
OKULLAR TATİL Mİ?
Çekmeköy Taşdelen'deki lisede Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi MEB dünyasını yasa boğdu. İdarenin verdiği kararlar öğretmenlerin derslere girmeyeceği belirtil. Öğretmenler gün boyu okulda olacak ancan acı olayı protesto etmek için derslere girmeyecek.
VALİ GÜL'DEN TAZİYE MESAJI
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul Valisi Davut Gül, sanal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Gül'ün mesajına, "Geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, menfur bir saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Başta ailesi olmak üzere öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
20 YILLIK PROVA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çekmeköy’de öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik’in (44), yıllar önce katıldığı ses yarışmasına ait prova görüntüleri ortaya çıktı.
Çelik’in üniversite yıllarında okullar arası düzenlenen ses yarışmasının bölge finaline katıldığı ve yarışmada birinci olduğu öğrenildi. Çelik’in, yıllar sonra arkadaşının arşivinde bulunan prova kaydını sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında, “Üniversiteler arası ses yarışması bölge finalinden. Bu eserle birinci olmuştum, bir dostumda prova kaydı varmış. Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" ifadelerini kullandığı görüldü.