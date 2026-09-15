Bu şehirde öğrenciler 8 yıldır ücretsiz taşınıyor: Bu yıl da başladı
15.09.2026 - 15:53Güncellenme Tarihi:
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 8 yıldır sürdürülen ücretsiz öğrenci servisi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Bu yıl 150 öğrenci, ücretsiz servis hizmetiyle Çınarcık ve Yalova’daki okullarına ulaşacak.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Esenköy Köy Meydanı’nda program düzenlendi. Programda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesi için dualar edildi. Duaların ardından öğrenciler, ücretsiz servis araçlarıyla okullarına uğurlandı. Esenköy Belediyesi tarafından 8 yıldır kesintisiz sürdürülen ücretsiz öğrenci servisi kapsamında bu yıl 150 öğrenciye ulaşım desteği sağlanacak. Belde içi öğrenci taşımacılığı da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
2
Programa Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Adnan Kaptan İlkokulu Müdürü Eyüp Mutlu, Esenköy Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Okan Tekiner, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.