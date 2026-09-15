Bu şehirde öğrenciler 8 yıldır ücretsiz taşınıyor: Bu yıl da başladı

1

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Esenköy Köy Meydanı’nda program düzenlendi. Programda, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesi için dualar edildi. Duaların ardından öğrenciler, ücretsiz servis araçlarıyla okullarına uğurlandı. Esenköy Belediyesi tarafından 8 yıldır kesintisiz sürdürülen ücretsiz öğrenci servisi kapsamında bu yıl 150 öğrenciye ulaşım desteği sağlanacak. Belde içi öğrenci taşımacılığı da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.