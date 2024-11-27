Bu ilçede her akşam 20 dakika hayat duruyor! Genci yaşlısı kitap okuyor

"Kadın programları izleyeceğimize kitap okuyalım"

Eğitimli toplumda kadına şiddet olmayacağını aktaran 66 yaşındaki ev hanımı Memduh Köse, "Ben 3 evlat, 4 torun sahibiyim. Rabbim onları ve herkesi bağışlasın. Memleketimiz Çemişgezek okumayı yazmayı çok seviyor. Çocuklarımız zaten okumayı seviyor biz de seviyoruz. Biz de küçüklükten beri okumuşuz. Öğretmenlerimiz de çok iyi çocuklarımızla ilgileniyorlar. Allah'a şükür Allah hepsini bağışlasın. Eğitimli toplumda ahlak olur, eğitimli toplumda kadına şiddet olmaz. Eğitimli toplumda adli vaka olmaz. Eğitimli toplumda seviye olur, güzellik olur, görgü olur, kural olur, şiddet olmaz. Herkesi mutlaka kitap okumaya davet ediyorum. Herkes mutlaka kitap okusun. Kitap okumak bir sabah kahvesi kadar keyiflidir. Düzensiz kadın programlarını izleyeceğimize oturup kitap okuyalım, daha keyif veriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz akşam saat 20.00'de 20 dakika kitap okuma kampanyası başlatmış. Ben zaten okuyorum, torunum da bu konuda bana bilgi verdi, çok sevindim. Çocuklarımıza emek veren öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Çemişgezek ilçemizden tüm Türkiye'ye sesleniyorum lütfen okuyun, okuyun, okuyun" dedi.