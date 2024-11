Bu ilçede her akşam 20 dakika hayat duruyor! Genci yaşlısı kitap okuyor

"Teknoloji bağımlılığının önüne geçebilmek adına ailecek kitap okuyoruz"

Çemişgezek halkının her gün saat 20.00'de dijital ortamdan uzaklaşıp kitaplara yöneldiğini belirten Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, "Çemişgezek Kaymakamımız Orçun Cüneyt Zor'un himayelerinde, Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda bir kitap okuma seferberliği başlattık. Her gün saat 20.00'de tüm ilçe halkı olarak 20 dakika kitap okuyoruz. Bu etkinliğimize hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de ilçemizdeki herkes dahil oldu. Günümüzde öğrencilerimizin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan teknoloji bağımlılığın önüne geçebilmek adına, her gün 20 dakika televizyonlarımızı, tabletlerimizi, bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı bir tarafa bırakarak, ailecek kitap okuyoruz. Bu etkinliğin hem öğrencilerimize hem velilerimize de bir farkındalık oluşturacağını ve faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.