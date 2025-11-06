Bu 5 çiçek evliliği geciktiriyor: Bekar kadınlar evine sokmasın!

3





SARMAŞIK



Sarmaşık, hem bağlılığın hem de yalnızlığın sembolü olarak görülür. Halk inanışına göre bekar bir kadının evinde sarmaşık bulunması, evlilik kısmetinin kapanmasına neden olur. Bu nedenle “evlenmek isteyen kadınlar” için uğursuz kabul edilir.