Bu 5 çiçek evliliği geciktiriyor: Bekar kadınlar evine sokmasın!
Bekar kadınların evine sokmaktan kaçınması gereken bazı çiçek türleri var. Bunlara kız çiçeği deniyor. Aşk ve ilişki hayatlarındaki enerjileri olumsuz etkileyen bu çiçeklerden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. İşte evliliği geciktiren 5 çiçek...
Çiçekler evi güzelleştirir. Ortama pozitif bir enerji katar. Dekoratif olarak da kullanılır. Ancak halk arasında bazı çiçeklerin bekar kadınların özel hayatlarını olumsuz etkilediği inanışı hakim.
Bazı çiçekler bekar kadınların evlilik hayatlarını geciktirebiliyor. Bununla birlikte ilişkilerini de olumsuz etkiliyor.
İşte bekar kadınların evine sokmaması gereken 5 çiçek...
SARDUNYA
Halk arasında sardunya, aşk hayatını olumsuz etkilediğine inanılan bitkiler arasında yer alır. Rivayete göre, evinde sardunya yetiştiren bekar kadınların erkeklerle ilişkilerinde şanssız olduğu; evli kadınların ise evliliklerinde sıkıntılar yaşadığı söylenir.
SARMAŞIK
Sarmaşık, hem bağlılığın hem de yalnızlığın sembolü olarak görülür. Halk inanışına göre bekar bir kadının evinde sarmaşık bulunması, evlilik kısmetinin kapanmasına neden olur. Bu nedenle “evlenmek isteyen kadınlar” için uğursuz kabul edilir.
İNCİR AĞACI
Ev ortamında sıkça tercih edilen ficus (incir ağacı), bazı kültürlerde yalnızlıkla özdeşleştirilir. Bu bitkinin, bekar kadınların yaşamında yalnızlık enerjisini artırdığına ve evlilik şansını uzaklaştırdığına inanılır.
KAKTÜS
Sert dikenleriyle bilinen kaktüs, enerji dengesini olumsuz etkilediğine inanılan bitkilerden biridir. Bazı inanışlara göre, kaktüsler evdeki pozitif enerjiyi emer ve erkekleri uzaklaştırır. Bu nedenle “enerji vampiri” olarak anılmakta.Kaynak:gaziantepolusum.com
PAŞA KILICI
Halk arasında "Paşa Kılıcı" ya da "Kaynanadili" olarak bilinen bu dayanıklı bitki, bekar kadınların aşk hayatını olumsuz etkilediğine inanılan bir diğer çiçek. Rivayete göre erkekleri uzaklaştırır ve romantik ilişkilerin önünü tıkar.