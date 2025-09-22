Bozcaada'da 'tiny house' akınına dur denildi! Yıkım süreci başladı

3

2022'de alınan ikinci meclis kararıyla, tiny house'ların tarımsal alanlar, bağ-bahçeler ve sit alanlarında hiçbir şekilde konaklama amacıyla konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği karara bağlandı. Mobil evler altyapı (su, elektrik, foseptik) hizmeti almaya başladığında araç statüsünden çıkıp kaçak yapı sayıldığından, belediye mühürleme yoluna gitti. Ancak uygulama sorunu çözmeye yetmedi.Son olarak belediye, Mart 2025 toplantısında konuyu yeniden gündeme aldı. Yeniden alınan meclis kararında, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile ilgili maddelere atıf yapıldı. Buna göre tiny house ve karavanların sadece belediye tarafından belirlenmiş park alanlarında bulunmasına izin verilecek. Motorlu taşıtlarından ayrılan konteyner, römork ve benzeri ünitelerin ise adanın tamamı doğal ve arkeolojik sit alanı olduğu için kesinlikle konuşlandırılamayacağı belirtildi.