'Bolu'nun Pamukkalesi'nde kış sessizliği: Ormanın yeşiliyle beyaz travertenlerin buluşması

26.12.2025 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da "Küçük Pamukkale" olarak bilinen ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Akkaya Travertenleri, kış aylarında sessizliğe büründü.

1

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Mudurnu kara yolu üzerindeki Çepni köyü mevkiinde yer alan travertenler, doğal yapısıyla Denizli'deki Pamukkale'yi andırıyor.

2

Yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölge, kış mevsimi ve soğuk havaların etkisiyle en sakin günlerini geçiriyor.

3

Yeşil çam ormanlarının arasındaki beyaz dokusuyla güzel manzaralar oluşturan travertenler, dron ile havadan görüntülendi.

4