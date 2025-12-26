'Bolu'nun Pamukkalesi'nde kış sessizliği: Ormanın yeşiliyle beyaz travertenlerin buluşması
Bolu'da "Küçük Pamukkale" olarak bilinen ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Akkaya Travertenleri, kış aylarında sessizliğe büründü.
Yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölge, kış mevsimi ve soğuk havaların etkisiyle en sakin günlerini geçiriyor.
Yeşil çam ormanlarının arasındaki beyaz dokusuyla güzel manzaralar oluşturan travertenler, dron ile havadan görüntülendi.
