Bolu'da sır cinayetler çözüldü! 2 yıl önce ormanda kafatasları bulunmuştu

Kadınları öldürüp ormana gömen şüphelilerin de F.Y.ve Y.D. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin 2016 yılında işledikleri cinayet nedeniyle ‘Kasten öldürme’ suçundan hüküm giydikleri ve cezaevinde oldukları saptandı. Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan bir kez daha tutuklandı.