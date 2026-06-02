Bolu'da havalar ısındı, o tezgahın önü doldu taştı! İşte en çok tercih edilenler
Bolu'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle dondurma tezgahları dolup taşarken, İzzet Baysal Caddesi'nin 19 yıllık dondurmacısı Mehmet Sucu, yaz-kış dondurma tüketmeye alışkın olan Boluluların yazın gelmesiyle birlikte talebi katladığını belirtti.
Bolu'da hava sıcaklıklarının aniden yükselmesiyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, dondurmacılara ilgi gösteriyor. Yaz mevsiminin vazgeçilmezlerinden olan dondurmanın kent genelindeki satışlarında gözle görülür artış yaşandı.
İzzet Baysal Caddesi üzerinde 19 yıldır dondurmacılık yapan ve tezgahında 30 çeşit dondurma bulunduran Mehmet Sucu, Boluluların yaz-kış dondurma tüketmeye alışkın olduğunu ancak yazın gelmesiyle talebin katlandığını ifade etti.
Satışa sunduğu dondurmaların Kahramanmaraş'ta hazırlandığını söyleyen Mehmet Sucu, "Yazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar yavaş yavaş dondurma yemeye başladı. Bolu'da yaz kış dondurma satışlarımız oluyor zaten. Vatandaşlar Bolu soğuğuna alışkın olduğu için kışın tükettikleri dondurma onları etkilemiyor. Dondurmamız yaz-kış yenilebilir. İçinde gerçek salep ve keçi sütü var. Çocukların boğazını şişirip hasta etme gibi bir durumu olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
Yetişkinlerin genellikle karadut, ballı badem, kavun ve mangolu, çocukların ise en çok çilekli dondurmayı tercih ettiğine dikkati çeken Sucu, dondurmanın bu seneki top fiyatının 50 lira olduğunu söyledi. Toplumdaki "dondurma hasta eder" algısına da değinen Sucu, şunları kaydetti:"Aslında dondurma değil, buz hasta eder. Bu dondurmanın içerisinde buz yok. Donmuş halde ama salep bunun buz olmasını engelliyor. Biz burada dondurmayı döverek işlediğimiz için içinde buzdan eser kalmıyor. Boğaz şişirmiyor, hasta etmiyor."