Bolu'da havalar ısındı, o tezgahın önü doldu taştı! İşte en çok tercih edilenler

Yetişkinlerin genellikle karadut, ballı badem, kavun ve mangolu, çocukların ise en çok çilekli dondurmayı tercih ettiğine dikkati çeken Sucu, dondurmanın bu seneki top fiyatının 50 lira olduğunu söyledi. Toplumdaki "dondurma hasta eder" algısına da değinen Sucu, şunları kaydetti:"Aslında dondurma değil, buz hasta eder. Bu dondurmanın içerisinde buz yok. Donmuş halde ama salep bunun buz olmasını engelliyor. Biz burada dondurmayı döverek işlediğimiz için içinde buzdan eser kalmıyor. Boğaz şişirmiyor, hasta etmiyor."