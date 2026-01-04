Boğazda erkek cesedi bulundu: 'Canlı mısın hey yaşıyor musun?' Cansız bedenin nereden geldiği ortaya çıktı

1

Olay, 31 Aralık Çarşamba günü saat 13.45 sıralarında İstanbul Boğazı'nda Ortaköy açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denizde gemiyle ilerleyen kaptan, suyun üstünde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gördü. İddiaya göre ellerinin hareket ettiğini fark etmesi üzerine kaptan denizdeki kişiye, "Canlı mısın hey yaşıyor musun" diye seslendi. Yanıt alamaması üzerine kaptan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.