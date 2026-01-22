Bodrumlu öğrencilerden Atlas Çağlayan için duygulandıran klip: 'Atlas'ın yarım kalan cümlelerini biz tamamlıyoruz'

3

Çünkü bir çocuğu kaybettiğimizde sadece bir aile değil, hepimiz eksiliyoruz. Bu yüzden susmak yok; çocuklar yaşasın diye buradayız. Atlas'ın yarım kalan cümlelerini biz tamamlıyoruz. Her çocuk güvenle büyümeyi, oyun kurmayı, sabaha uyanmayı hak eder. Kayıplarımızı anıyor, onların ardından sessiz bırakılmıyoruz. Atlas gibi Hakan Çakır gibi Ahmet Mattia Minguzzi gibi Ayşenur İkbal gibi nice çocuklarımızı. Hepsinin adı kalplerimizde yankılanıyor, hepsinin yarım kalan hikayesi bize emanet. Adalet çocuklara borçlu kalmamalı; çünkü kaybettiklerimizin sesi hala aramızda.