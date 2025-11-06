Bodrum'da su krizi büyüyor! Barajlar kurudu, yer altı suları tehlikede

2

Yarımadaya kısmen yer altı suyundan kısmense Mumcular Barajı'nın ölü hacminden kontrollü bir şekilde su sağlandığını ifade eden MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Devlet Su İşleri tarafından Mumcular ve Geyik barajlarından 5'er milyon metreküp, yer altı suyundan 13 milyon metreküp olmak üzere toplamda 23 milyon metreküplük bir su sağlanarak karşılanmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık etkisiyle her iki barajdan verilen su miktarı yüzde 80 civarında arttırılmıştı, kuraklık dolayısıyla bu yıl ancak yüzde 20 civarında fazla su verilebilme imkanı oldu. Eksik su miktarı su kanalizasyon idaresi tarafından yer altı suları kullanılarak karşılanmaya çalışılıyor" dedi.